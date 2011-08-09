Кабмин одобрил передачу 122 тыс. км дорог в ведение местных администраций

Кабинет министров Украины поддержал изменения в Концепцию реформирования системы государственного управления автодорогами общего пользования и утвердил план мероприятий по ее реализации, среди которых - передача около 122 тыс. км дорог местного значения вместе с соответствующим финансированием местным администрациям.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами общего пользования» был вынесен на рассмотрение правительства 3 августа т.г.

Как отмечают в министерстве, таким образом, реализация Концепции позволит расширить полномочия и повысить ответственность местных органов исполнительной власти по управлению автомобильными дорогами местного значения.

Также будет проведена реструктуризация ГАК «Автомобильные дороги Украины». При этом для создания конкурентной среды и повышения качества работ на рынке по эксплуатации дорог планируется привлекать частные компании.