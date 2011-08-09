«Укрзализныця» опровергает информацию о приобретении «золотых» телефонов

Информация о том, что «Укрзализныцей» якобы приобретены «золотые» телефоны, является недостоверной, что подтверждается техническими характеристиками вышеприведенных телефонов, которые есть в свободном доступе для всех пользователей сети Интернет.

Об этом говорится в официальном разъяснении «Укрзализныци» по поводу осуществления государственных закупок и сообщений в СМИ о покупке ведомством дорогих телефонов.

Как отмечается в сообщении, сложилась ситуация, когда представители СМИ выхватывают отрывочные данные о той или иной закупке для создания искусственной сенсации.

Как поясняется в сообщении, 16 мая т.г. «Укрзализныцей» была начата процедура закупки аппаратуры радио- и телевизионной передающей (мобильные телефоны).

В техническом задании к документации конкурсных торгов были заявлены мобильные телефоны следующих марок: Samsung, Nokia и HTC (или эквивалент) общей численностью 122 телефона. Модели мобильных телефонов Nokia имеют следующие названия: 6700c Chrome, 6303i STEEL, 6700c Gold, 2710Navi Black, 6303i MATT BLACK, E 52-1 Metal Alluminium, E 52-1 BLACK Alluminium, N8 Dark Grey, что «говорит исключительно о цвете корпуса телефона».

Как отмечают в ведомстве, в Интернете можно найти описание телефона Nokia 6700c Gold, в котором указывается информация, что корпус телефона покрыт золотом 18 карат, «но это не более чем пиар-акция, которая направлена на повышение уровня продаж данной модели телефона». В настоящих технических характеристиках на телефоны на сайте представительства Нокиа в Украине отсутствует информация о наличии золота в корпусе данной модели телефона, утверждают в «Укрзализныце».

В ведомстве также отмечают, что из 122 телефонов «Укрзализныцей» до сих пор не приобретено ни одного телефона по этому договору.

Относительно общей стоимости мобильных телефонов, в ведомстве отмечают: «Сравнивать предлагаемые цены победителем торгов по ценам Интернет-магазинов нецелесообразно, в связи с тем, что Интернет-магазины могут действовать даже без государственной регистрации юридического лица, продавать несертифицированный товар, многими Интернет-магазинами даже не предоставляется гарантия на товар, отсутствуют документы о качестве товара и прочее». При этом ни один из Интернет-магазинов не изъявил желания принять участие в конкурсных торгах, проводимых «Укрзализныцей».

Напомним, сегодня, 9 августа, в СМИ появилась информация о том, что "Укрзализныця" на тендере закупила у ТД "Метрополис" 112 мобильных телефона на сумму 328 тыс. гривен. При этом отмечалось, что в эту партию входит и 10 телефонов Nokia 6700c Gold, корпус которого покрыт 18 каратами золота.