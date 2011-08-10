Дела против Павлюка были возбуждены после его отказа уволиться - депутат облсовета

Уголовные дела против начальника Одесского морского торгового порта Николая ПАВЛЮКА были возбуждены после его отказа уйти с занимаемой должности.

Такое мнение депутат Одесского областного совета от партии «Сильная Украина», заместитель председателя Союза юристов Украины Валерий ЛОКАЙЧУК высказал 9 августа на заседании круглого стола на тему: «Арест Н.ПАВЛЮКА: борьба с коррупцией или рейдерство? Современные методы рейдерских захватов предприятий».

По словам В.ЛОКАЙЧУКА, Н.ПАВЛЮК «не вписался» в политическую и экономическую вертикали, которую выстраивают руководство страны и Партии регионов. Поэтому власть предержащие не могли его потерпеть в экономической вертикали».

«Вот ПАВЛЮКУ и сказали, что он должен уйти, а он решил, что сумеет удержаться на своем месте, - заявил В.ЛОКАЙЧУК. – Тогда на него завели уголовное дело на 170 тысяч гривен. Первый звоночек такой. Однако ПАВЛЮК продолжал упорствовать, и его «сдали» по полной».

«Сопротивляться, как видите, очень сложно, - отметил заместитель председателя Союза юристов Украины. - Смотрите, что творится вокруг: банк «Пивденный», завод «Стальканат», сеть магазинов «Антошка». Это все структуры, где блестящая адвокатская поддержка, но их, несмотря на это, буквально рвут на части. Тенденция очень тревожная».

В.ЛОКАЙЧУК подчеркнул, что возникшая в Одесском порту ситуация – это не традиционный рейдерский захват предприятия, поэтому уровень юридического обеспечения не срабатывает. «Если есть заказ, юридическая грамотность не поможет», - отметил он.

В.ЛОКАЙЧУК утверждает, что «люди, стоящие во главе властной и экономической вертикали, стремятся перехватить договоры совместной деятельности, действующие сейчас в порту. Между тем, пока ПАВЛЮК возглавляет порт, сделать это невозможно»

Депутат облсовета считает, что в ситуации с ОМТП происходит «перераспределение собственности в пользу власти».

Как сообщал УНИАН, по данным на конец июля было известно о трех уголовных делах против 71-летнего Н.ПАВЛЮКА. Все они возбуждены по ч.2 ст.364 УК - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия.

Первый раз прокуратура Крыма задержала Н.ПАВЛЮКА 22 июля и доставила в симферопольский изолятор.

Центральный райсуд Симферополя 25 июля отпустил Н.ПАВЛЮКА из изолятора под залог в 180 тыс. грн., после чего руководитель порта попал в больницу в Одессе, 27 июля его снова задержали и доставили в изолятор в Крыму.

Суд 29 июля продлил срок содержания Н.ПАВЛЮКА в изоляторе до 2 августа, а 2-го - до 4 августа. 4 августа он отпустил главу госпредприятия под подписку о невыезде, а прокуратура тут же задержала.

Вечером 8 августа Н.ПАВЛЮК был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде, чтобы он смог принять участите в похоронах матери.