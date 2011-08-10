На ПЖД за 7 месяцев предупредили кражи на сумму более 360 тыс. грн.

Работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги (ПЖД) в течение 7 месяцев 2011 года предупредили 389 случаев краж грузов и имущества железной дороги на сумму свыше 360 тысяч гривен.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, задержано 387 нарушителей.

В частности, 5 августа 2011 оперативная группа стрелковой команды Верховцево задержала неработающего гражданина, который пытался похитить 1267 кг металлолома. Грабителя передали в линейный отдел милиции на станции Верховцево.