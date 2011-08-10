На ПЖД за 7 месяцев предупредили кражи на сумму более 360 тыс. грн.
12:10, 10 августа 2011Транспорт/Связь
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Работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги (ПЖД) в течение 7 месяцев 2011 года предупредили 389 случаев краж грузов и имущества железной дороги на сумму свыше 360 тысяч гривен.
Как сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, задержано 387 нарушителей.
В частности, 5 августа 2011 оперативная группа стрелковой команды Верховцево задержала неработающего гражданина, который пытался похитить 1267 кг металлолома. Грабителя передали в линейный отдел милиции на станции Верховцево.
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