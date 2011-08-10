В центре Чернигова перевернулся микроавтобус с людьми

12:42, 10 августа 2011
Транспорт/Связь
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Сегодня в центре Чернигова перевернулся микроавтобус, сообщили УНИАН в пресс-службе Отдела Госавтоинспекции УМВД в Черниговской области.

Автомобиль «Пежо-408» под управлением водителя из Минска двигался по второстепенной улице и не предоставил преимущество в движении маршрутному микроавтобусу. По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения и не сделал обязательной остановки, как того требует установленный знак.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся.

В автомобиле и маршрутке находилось по пять человек, в том числе подросток. Никто из них серьезных травм не получил. Одной из пострадавших была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

По факту ДТП проводится проверка.

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