ЮЗЖД на 10-12 августа изменила расписание движения поездов по ряду направлений
13:01, 10 августа 2011Транспорт/Связь
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Юго-Западная железная дорога, в связи с проведением ремонтных работ, изменила расписание движения поездов пригородного сообщения в направлении Киев-Фастов и Нежин-Киев.
Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, 10, 11, 12 августа изменится расписание движения электропоезда №6917 сообщением Нежин - Киев-Пассажирский - Северная, а с 5 августа по 1 сентября - электропоезда № 6025 сообщением Киев—Фастов.
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