ЮЗЖД на 10-12 августа изменила расписание движения поездов по ряду направлений

Юго-Западная железная дорога, в связи с проведением ремонтных работ, изменила расписание движения поездов пригородного сообщения в направлении Киев-Фастов и Нежин-Киев.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, 10, 11, 12 августа изменится расписание движения электропоезда №6917 сообщением Нежин - Киев-Пассажирский - Северная, а с 5 августа по 1 сентября - электропоезда № 6025 сообщением Киев—Фастов.