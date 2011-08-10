За семь месяцев на ДЖД повреждено свыше 600 грузовых вагонов на 5 млн. грн.

За семь месяцев текущего года из-за нарушения технических условий выполнения грузовых операций и правил эксплуатации при маневровой и поездной работе донецкие железнодорожники обнаружили 636 случаев повреждений грузовых вагонов смежниками, что на 108 единиц больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Донецкой железной дороги, причиненный ущерб обошелся промышленникам Донбасса в 5 млн. 21 тыс. 378 гривен.

Как отмечается в сообщении, только в июле текущего года было отцеплено и направлено на ремонт 102 вагона. Основные предприятия, допустившие повреждение вагонов в июле:

ООО «Техресурс» - 13 вагонов, предъявленная сумма ущерба - свыше 3 млн. грн.; ПАО ММК им. Ильича - 24 вагона на 212 тыс. 621 грн.; ПАО Енакиевский металлургический завод - 8 вагонов на 38 тыс. 726 грн.; ОАО МК «Азовсталь» - 7 вагонов на 22 тыс. 514 грн.

По данным дороги, на восстановление одного поврежденного полувагона ДЖД в среднем тратит около 2 тыс. грн. К тому же на время ремонта вагон на 5-6 дней выводится из перевозочного процесса, что приводит к недополучению средств ДЖД. Как отмечается в сообщении, компенсации за ремонт поврежденного вагона незначительны по сравнению с прибылями, которые мог бы принести этот вагон в работе. Как отмечают на дороге, в конечном счете, потребительское отношение к вагону со стороны смежников снижает погрузочные ресурсы ДЖД. Вместе с тем, Донецкая железная дорога с каждым месяцем наращивает объемные показатели по перевозке грузов. На сегодня среднесуточная нагрузка составляет 415,5 тыс. тонн или 6013 грузовых вагонов и наблюдается тенденция к росту. Поэтому железнодорожники настаивают на ужесточении требований к «вредителям», которые должны возмещать не только стоимость ремонта, но и упущенную выгоду за неработающий вагон. Железнодорожники уверены, что увеличение штрафных санкций для промышленных предприятий будет способствовать лучшему отношению к погрузочным ресурсам.