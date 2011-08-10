Первую очередь реконструкции проспекта Бажана в Киеве завершат ко Дню Независимости

Первая очередь реконструкции проспекта Миколы Бажана в Киеве будет завершена ко Дню Независимости Украины.

Об этом в ходе рабочего объезда Дарницкого района заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Он отметил, что первая очередь ремонта проспекта Бажана (2,5 км) будет завершена до 24 августа. В ходе работ будет проведена реконструкция дорожного полотна, обустроены пешеходные переходы, велосипедная и тротуарная дорожки, выполнено озеленение территории, осуществлена реконструкция Харьковской площади.

«Во время ремонта используются новейшие технологии, которые позволят эксплуатировать дорогу десятки лет. Уже зимой коммунальные службы переложат инженерные коммуникации, а весной будет завершена 2-я очередь реконструкции проспекта», – сказал А.ПОПОВ.