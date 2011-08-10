«Укрзализныця» в июле улучшила показатели оборота грузовых вагонов почти на 6%

В июле текущего года возросла эффективность использования вагонов «Укрзализныци», о чем свидетельствует увеличение оборота грузового вагона к июлю прошлого года на 0,34 суток (105,8%).

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в среднем один вагон находился в обращении 5,86 суток, оборот груженого вагона в июле 2011 года составил 2,89 суток. Вместе с тем, в июле т.г. снижено время простоя вагона под одной грузовой операцией к плановому заданию на 4,09 часа, и его выполнение составляет 35,01 час.

Простой вагона на одной технической станции в июле т.г. снижен к плану на 0,74 часа, к уровню 2010 года - на 0,57 часа и его выполнение составляет 7,86 часов. Грузовой рейс вагона в июле т.г. в среднем составил 495,3 км, что больше плана на 0,8%.

За июль 2011 г. также улучшены и показатели использования локомотивного парка. Так, среднесуточный пробег локомотива составил 467 км (104,2% к плану и 102,9% - к уровню прошлого года). Среднесуточная производительность - 1309 тыс. ткм брутто. Рост составляет 103,1% к плану и 102,6% - к уровню прошлого года.