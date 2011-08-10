В Киеве перевернулся бензовоз

Сегодня в 12.16 в Святошинском районе Киева на ул. Леся Курбаса, 2-в перевернулся бензовоз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, по предварительной информации, автомобиль ГАЗ-3309, который перевозил 5 тонн дизельного топлива, следовал в сторону Кольцевой дороги с последующим выездом в Одесскую область. В результате обрыва шпилек заднего колеса автомобиль опрокинулся на обочину, в результате чего из бака вылилось 50-60 литров топлива.

При этом бензовоз не повредил две газовые емкости автозаправочной станции, которая находилась рядом. Цистерна бензовоза с дизтопливом практически не повреждена.

В 12.29 на место вызова прибыли работники МЧС, струями воды смыли легковоспламеняющееся вещество с тротуара и проезжей части. Бензовоз установили на специальные опоры. Проходят работы по переливу дизельного топлива в другой бензовоз.

Пострадавших нет.