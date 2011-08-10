За пять лет количество клиентских серверов дата-центра ВОЛЯ увеличилось до более 2000

Количество клиентских серверов дата-центра ВОЛЯ, крупнейшего украинского дата-центра по количеству абонентов и объему предоставляемых услуг, со времени открытия 5 лет назад увеличилось до более 2000 серверов.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Дата-центр ВОЛЯ открылся в августе 2006 года, а уже к концу 2007 года он вышел на первое место среди украинских дата-центров по темпам роста абонентской базы и объемам предоставляемых услуг, и сохраняет первенство и сегодня. В январе 2009 года была введена в эксплуатацию вторая техническая площадка, которая утроила потенциальную емкость дата-центра, которая сегодня составляет более 10 000 юнитов. Сегодня здесь обслуживаются более 2000 серверов. По итогам 2010 года прирост абонентской базы составил более 38%.

Сегодня абонентами дата-центр ВОЛЯ являются компании из разных регионов Украины. Кроме Киева, чья доля среди пользователей услуги хостинга серверов существенно превалирует, топ-6 регионами, размещающими сервера в дата-центре ВОЛЯ, также являются: Днепропетровск, Винница, Харьков, Донецк и Крым. Кроме украинских компаний и частных клиентов, среди абонентов дата-центра представлены и компании из ближнего и дальнего зарубежья, в частности, клиенты из России, Беларуси, Израиля, Швеции, Германии, Великобритании, Бельгии и Молдовы.

Эксперты Дата-центра отмечают, что доля абонентов, развивающих серьезные коммерческие проекты, неуклонно растет, и потребности таких проектов в каналах связи, объемах услуг и надежности существенно повысились. Учитывая эту тенденцию, дата-центр ВОЛЯ в течение 2011 года предложил неограниченный доступ ко всем ресурсам Интернет и ввел в эксплуатацию виртуальные выделенные серверы, построенные на базе решения vSphere от компании VMware.

По результатам проведенного в конце прошлого года опроса, уровень лояльности абонентов к дата-центру ВОЛЯ составил 8,86 балла по 10-балльной шкале.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. Абонент может установить без дополнительной платы собственный сервер вместо стандартного. Среди особенностей дата-центра ВОЛЯ: четыре серверные комнаты общей емкостью более 10 000 юнитов (одна из серверных — VIP-класса, с повышенным уровнем надежности), распределенные отказоустойчивые решения, емкость зарубежных каналов сегодня составляет более 40 Гбит/с, а суммарная ширина каналов, подключенных к UA-IX, — 80 Гбит/с и др.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.