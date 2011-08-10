УЗ до конца года завершит электрификацию участка Малая Перещепинская - Кременчуг

«Укрзализныця» до конца года завершит электрификацию участка 94 км Малая Перещепинская - Кременчуг.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, в целях комплексной модернизации участка железнодорожного направления Полтава - Бурты - Користовка в текущем году на участке Полтава - Кременчуг выполнены работы по модернизации и капитальному ремонту пути, по модернизации устройств связи, а также по электрификации участка Малая Перещепинская - Кременчуг.

Согласно сообщению, продолжаются работы на других направлениях внедрения скоростного движения поездов.

В целом в этом году запланировано модернизировать 311,7 км путей: на линии Киев -Коростень - Здолбунов - Львов - 80 км, на направлении Киев - Гребенка - Полтава - Красноград - Лозовая - Донецк - 231,7 км.

Также в этом году запланировано провести электрификацию 176 км участка Полтава - Красноград - Лозовая и строительство тяговой подстанции Сагайдак Южной железной дороги.