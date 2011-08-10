В Харькове уволенные работники «Горэлектротранса» объявили голодовку

Уволенные работники харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» объявили бессрочную голодовку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель альтернативной первичной профсоюзной организации «Защита справедливости» КП «Горэлектротранс» Андрей ИЛЬГОВ.

По его словам, объявили голодовку шесть уволенных после акции протеста 2 августа водителей троллейбусного депо №3.

А.ИЛЬГОВ отметил, что он сам также объявил голодовку, хотя и не является работником «Горэлектротранса».

Председатель альтернативного профсоюза сообщил, что люди требуют восстановить их в должностях, погасить задолженность по зарплате (по данным профсоюза, долг составляет около 4 млн. грн.) и взносы в Пенсионный фонд (долг около 57 млн. грн.), включить в комиссию, которая сейчас изучает финансовую деятельность предприятия, представителей профсоюза «Защита справедливости», а также возбудить уголовное дело за «преднамеренную невыплату зарплаты» в отношении директора КП «Горэлектротранс» Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО и директора Департамента транспорта и связей Харьковского городского совета Сергея ДУЛЬФАНА.

По словам А.ИЛЬГОВА, ввиду запрета на проведение акций протеста на площади Свободы, уволенные работники «Горэлектротранса» переместились в сквер за памятником Ленину и попытались там установить палатку, однако «милиционеры разнесли ее».

По его словам, троллейбусники намерены оставаться в сквере за памятником Ленину бессрочно, пока «не тронется лед».

«Сейчас разостлали на траве палатку, сидим, вечером подвезем кариматы. Будем здесь круглосуточно», - сказал А.ИЛЬГОВ.

В то же время в пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что в акции протеста на площади Свободы принимают участие «два бывших работника КП «Горэлектротранс» и группа поддержки». Среди 15 участников акции - представители первичной профсоюзной организации Всеукраинского профсоюза «Защита справедливости» ХКП «Горэлектротранс» и областной инициативно-правозащитной группы «Прорвемся!».

По данным пресс-службы горсовета, 29 июля городское управление юстиции отменило приказ о регистрации первичной профсоюзной организации Всеукраинского профсоюза «Защита справедливости» ХКП «Горэлектротранс».

Как сообщал УНИАН, 2 августа работники двух троллейбусных депо харьковского «Горэлектротранса» объявили забастовку и не вышли на работу. Транспортники требовали погашения задолженности по зарплате, возобновления отчислений в Пенсионный фонд, на базе которых рабочим будет насчитываться пенсия, остановки реорганизации КП «Горэлектротранс» путем дробления, отставки директора КП С.ПОЧЕПЕЦКОГО и допуска независимой профсоюзной организации «Защита и справедливость» к выполнению своей законной деятельности.