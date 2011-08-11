В Донецкой области сошли с рельс 6 вагонов с углем и цистерна

Вчера о 12.15 неподалёку от села. Очеретино Ясиноватского района Донецкой области на 430 километре Донецкой железной дороги во время движения грузового поезда (56 вагонов) сошли с рельс 6 вагонов с углем и цистерна с газом бутаном), из них 4 вагона с углем перевернулись.

Как сообщает пресс-служба МЧС, повреждено 50 м железнодорожного полотна.

Жертв и пострадавших нет. Движение по аварийному участку прекращено, поезда осуществляют движение по объездному маршруту. Причина аварии устанавливается.

Вагоны поставлены на рельсы, восстановительные работы продолжаются. В работах задействованы 30 работников Донецкой железной дороги и два восстановительных поезда.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Донецкой области.