Суд запретил акцию протеста уволенных работников «Горэлектротранса» на площади Харькова

Харьковский окружной административный суд 10 августа принял решение запретить проведение бессрочной акции протеста работников ХКП «Горэлектротранс» на площади Свободы в Харькове.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

Суд, в частности, постановил «ограничить право на собрание путем запрещения Сергею ЧЕТВЕРИКОВУ (активист, от имени которого подавалась заявка на акцию протеста, – УНИАН) и другим участникам этой акции проведение с 11.08.2011 г. бессрочной акции протеста на площади Свободы в Харькове».

Суд принял во внимание то, что на площади Свободы и на улице Сумской запланированы массовые праздничные мероприятия.

«Харьковчане, которые не принимают участия в запланированных массовых мероприятиях, должны иметь возможность свободно перемещаться в центральной части города», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 10 августа уволенные работники «Горэлектротранса» объявили бессрочную голодовку.

По словам председателя альтернативной первичной профсоюзной организации «Защита справедливости» КП «Горэлектротранс» Андрея ИЛЬГОВА, объявили голодовку шестеро уволенных после акции протеста 2 августа водителей троллейбусного депо № 3. А.ИЛЬГОВ заметил, что сам также объявил голодовку, хотя и не является работником «Горэлектротранса».

Председатель альтернативного профсоюза сообщил, что люди требуют восстановить их в должностях, погасить задолженность по заработной плате (по данным профсоюза, долг около 4 млн. грн.) и перед Пенсионным фондом (долг около 57 млн. грн.), включить в комиссию, которая сейчас изучает финансовую деятельность предприятия, представителей профсоюза «Защита справедливости», а также возбудить уголовное дело за «умышленныю невыплату зарплаты» против директора КП «Горэлектротранс» Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО и директора Департамента транспорта и связи Харьковского городского совета Сергея ДУЛЬФАНА.