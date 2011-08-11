Водители харьковского «Горэлектротранса» уволены по закону – руководство предприятия

Процедура увольнения водителей троллейбусов на харьковском коммунальном предприятии «Горэлектротранс» была полностью выдержана в соответствии с действующим законодательством.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя директора КП «Горэлектротранс» Виктора ГРОМЫКИНА.

Он подчеркнул, что подход у уволенным был непредвзятым.

«Уволенные водители уже имели от трех до десяти нарушений. Потому, учитывая еще и последнее нарушение, когда эти водители отказались выполнять свою работу, было принято решение уволить их за систематическое нарушение должностных обязанностей», - сказал В.ГРОМЫКИН.

Он добавил, что согласие профкома предприятия на увольнение было получено, и водители присутствовали на заседании профкома, когда рассматривали вопрос об их увольнении.

Как сообщал УНИАН, 4 августа директор ХКП «Горэлектротранс» Сергей ПОЧЕПЕЦКИЙ сообщил о том, что трое работников предприятия уволены «за злостные нарушения трудового распорядка», и отметил, что все увольнения проходят по инициативе депо, где работают эти люди, и только после согласования с профсоюзным комитетом.

2 августа рабочие обоих харьковских троллейбусных депо объявили забастовку и не вышли на работу. Они требовали погашения задолженности по зарплате, возобновления отчислений в Пенсионный фонд, на базе которых рабочим будет насчитываться пенсия, остановки реорганизации КП «Горэлектротранс» путем дробления, отставки С.ПОЧЕПЕЦКОГО и допуска независимой профсоюзной организации «Защита и справедливость» к выполнению своей законной деятельности.

10 августа уволенные водители троллейбусов объявили бессрочную голодовку. По данным председателя альтернативной первичной профсоюзной организации «Защита справедливости» КП «Горэлектротранс» Андрея ИЛЬГОВА, голодовку объявили шестеро уволенных после акции протеста 2 августа водителей троллейбусов троллейбусного депо №3. Люди, кроме изложенного, требуют восстановления их в должностях.