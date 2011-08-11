ЮЗЖД ввела новое расписание для рельсового автобуса по маршруту Гречаны - Шепетовка

По результатам мониторинга пассажирских перевозок Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД) будет введено новое расписание движения рельсового автобуса № 806 сообщением Гречаны — Шепетовка.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, с 15 августа текущего года поезд будет отправляться почти на полчаса раньше. Отправление рельсового автобуса из Гречан будет осуществляться в 22 час. 14 мин., прибытие в Шепетовку в 0 час. 57 мин.

Как сообщал УНИАН, 24 июня «Укрзализныця» запустила рельсовый автобус на участке Шепетовка-Хмельницкий-Винница.