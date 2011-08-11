В Луганской области с 13 августа подорожает проезд в транспорте
В Луганской области с 13 августа подорожает проезд на межгородских и пригородных маршрутах.
Об этом УНИАН сообщили в управлении транспорта и связи Луганской областной государственной администрации.
Подорожание проезда произойдет по распоряжению главы областной государственной администрации №919 от 26 июля 2011 года.
«В документе говорится о том, что стоимость одного километра составит 23 копейки, тогда как до подписания распоряжения эта цифра составляла 19 копеек. Поскольку повышается стоимость километража, это, конечно же, отразится на стоимости проезда для пассажиров», - отметили в управлении.
По словам главного специалиста отдела автомобильного транспорта, горэлектротранспорта и финансового обеспечения управления транспорта и связи ЛОГА Людмилы ЗОЛОТАРЕВСКОЙ, на сколько процентов подорожает проезд - пока неизвестно.
«В настоящее время перевозчики проводят пересчет тарифа на свой маршрут. Поскольку километраж у каждого маршрута разный, то стоимость проезда на том или ином маршруте будет зависеть от этого показателя», - сказала она.