В Луганской области с 13 августа подорожает проезд в транспорте

В Луганской области с 13 августа подорожает проезд на межгородских и пригородных маршрутах.

Об этом УНИАН сообщили в управлении транспорта и связи Луганской областной государственной администрации.

Подорожание проезда произойдет по распоряжению главы областной государственной администрации №919 от 26 июля 2011 года.

«В документе говорится о том, что стоимость одного километра составит 23 копейки, тогда как до подписания распоряжения эта цифра составляла 19 копеек. Поскольку повышается стоимость километража, это, конечно же, отразится на стоимости проезда для пассажиров», - отметили в управлении.

По словам главного специалиста отдела автомобильного транспорта, горэлектротранспорта и финансового обеспечения управления транспорта и связи ЛОГА Людмилы ЗОЛОТАРЕВСКОЙ, на сколько процентов подорожает проезд - пока неизвестно.

«В настоящее время перевозчики проводят пересчет тарифа на свой маршрут. Поскольку километраж у каждого маршрута разный, то стоимость проезда на том или ином маршруте будет зависеть от этого показателя», - сказала она.