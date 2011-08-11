Польский рапорт причин Смоленской авиакатастрофы «глубоко разочаровывающий» - Качиньский

Лидер самой популярной в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS) Ярослав КАЧИНЬСКИЙ назвал «глубоко разочаровывающим» обнародованный в конце июля рапорт польской правительственной комиссии по причинам Смоленской авиакатастрофы 10 апреля 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Я.КАЧИНЬСКИЙ сказал в среду вечером во время традиционного ежемесячного вече возле канцелярии главы Польского государства в Варшаве.

Родной брат-близнец трагически погибшего в катастрофе Президента Леха Качиньского заявил, что поляки до сих пор не знают настоящих причин падения самолета в Смоленске, заверив, что возглавляемая им партия сделает все возможное, чтобы их выяснить.

«Ярослав КАЧИНЬСКИЙ говорил, что после январского объявления Межгосударственным комитетом рапорта на тему катастрофы «нас охватил справедливый гнев, потому что нас оскорбили», а в конце июля, когда был опубликован рапорт польской комиссии, «мы почувствовали глубокое разочарование», - цитирует главу партии официальной веб-сайт PIS.

Он отметил, что правду о Смоленской авиакатастрофе можно узнать, только имея все необходимые доказательства, которых на сегодняшний день нет.

«Мы никогда не согласимся с тем, чтобы ответить на вопрос о Смоленской трагедии без всех доказательств, более того – без многих очень важных доказательств» - сказал Я.КАЧИНЬСКИЙ.

По данным сайта PIS, в так называемом «марше памяти», который с августа прошлого года ежемесячно проходит каждого 10 числа, вчера приняли участие около 3 тысяч человек.

Организованное оппозиционерами вече состоит из Службы Божьей и марша по одной из центральных улиц Варшавы до Канцелярии Президента Польши, где выступает с речью Ярослав КАЧИНЬСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным проведенного после представления польского рапорта опроса SMG/KRC MillwardBrown, почти 50% поляков не понимают, почему разбился правительственный самолет в Смоленске против около 25%, которые сказали, что польский рапорт объяснил причину трагедии.

Справка УНИАН. Польские эксперты назвали главной причиной Смоленской катастрофы ошибки пилотов, которые в последней фазе полета воспользовались радио, а не барометрическим высотомером и пытались отойти на “второй круг” в автоматическом режиме, что было невозможным на Смоленском аэродроме из-за отсутствия там системы ILS.

Польская комиссия также пришла к выводу, что диспетчеры Смоленского аэродрома дезинформировали пилотов о правильности курса и приказали прекратить снижение слишком поздно.

Контролируемая российскими властями МАК в январе этого года возложила всю вину за трагедию на польских пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных должностных лиц на борту пытались посадить самолет “во что бы то ни стало”.

Польская комиссия не нашла подтверждений давления на пилотов, чтобы они произвели посадку самолета, несмотря на сильный туман.