Первая очередь моста через Днепр в Запорожье будет сдана в начале 2013 года

Первая очередь моста через Днепр в городе Запорожье будет сдана в начале 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после ознакомления с ходом строительства объекта.

«Мы существенно сейчас ускорим строительство. И, вполне возможно, что в первом квартале 2013 года первую очередь сдадим. Это в целом посильно». – сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Проект строительства в Запорожье автотранспортного мостового перехода, призванного решить проблему связи правобережного Запорожья (где сейчас проживает более 300 тысяч запорожцев) с левобережной частью (местом расположения большинства промпредприятий и запорожских производственных комплексов) был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 г. Согласно проекту возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а так же строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение ближайших 8 лет. Однако де-факто строительство не завершено до сих пор (на одном из рукавов Днепра опоры частично возведены, на втором – не возведены вообще).

В декабре 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что мост через Днепр в Запорожье будет построен максимум в 2012 году.