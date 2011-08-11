"АэроСвит" доставил в пункты назначения всех пассажиров отмененного рейса Торонто-Киев

Авиакомпания "АэроСвит" доставила в пункты назначения всех пассажиров рейса VV142 Торонто-Киев, отмененного 7 августа 2011 г. Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании.

Как отмечается в сообщении, причина отмены рейса была технической (асимметрия выпуска закрылков), выявленная в процессе предполетного осмотра судна. В целях обеспечения безопасности пассажиров командир экипажа принял решение отложить вылет для дополнительной проверки и устранения дефекта.

Как сообщают в компании, после принятия решения о невозможности вылета в ближайшее время была проведена работа по размещению пассажиров в отелях и выданы ваучеры на питание и услуги такси (туда/обратно). Данный сервис предоставлялся без ограничений всем желающим. Генеральный агент "АэроСвита" в Торонто постоянно поддерживал связь с пассажирами и предоставлял необходимую информацию.

8 августа пассажиров начали доставлять в Киев, за счет компании "АэроСвит", рейсами других авиаперевозчиков. В частности, доставка происходила через Тель-Авив, Бухарест, Москву, Варшаву. Во время регистрации пассажирам выдавались ваучеры на питание в аэропорту.

Пассажирам, не улетевшим 8 августа, билеты были перебронированы на рейс VV142 Торонто-Киев на 9 августа и предоставлено необходимое количество номеров в отелях и ваучеров на такси. Регистрация на рейс 9 августа началась по расписанию, в 15:00 (по местному времени). Незадолго до этого, технические службы дали разрешение на выполнение рейса на судне, которое не вылетело 7 августа. После чего была организована параллельная регистрация на обоих рейсах.

В итоге, оба борта вылетели 9 августа в 19.20 и 19.50 (по местному времени), и все желающие лететь пассажиры были отправлены в Киев, отмечается в сообщении. В международный аэропорт "Борисполь" эти рейсы из Торонто прибыли 10 августа.