Билетный «бизнес»: куда деваются места в поездах?

«Укрзализныця» в последнее время создает все мыслимые и немыслимые удобства для пассажиров в плане покупки билетов. Казалось бы, какие могут быть очереди в кассах, если билет можно зарезервировать по телефону, оплатить через Интернет, купить в отделении «Укрпочты» и через сайт ГП «Расчетный центр Мининфраструктуры». Между тем, билетов на нужное время и в нужном направлении зачастую летом нет.

"Билетный" эксперимент

Мы провели эксперимент с покупкой билета в благословенную Мекку отечественного отдыха - славный Крым. Система бронирования УЗ «отказала» нам в билете на завтра (это была аккурат середина недели) в направлении из Киева в Симферополь, тогда как первый попавшийся сайт в интернете выдал нам наличие шести плацкартных мест на поезд №286 и двух мест на поезд №146. Стоимость билетов кардинально не отличалась от цены на сайте УЗ - около 114 грн. за плацкарт. При желании - доставка за 25 гривен, что соответствует стоимости доставки и «Укрзализныци».

Сложнее обстояло дело с билетами на уик-энд, отсутствие которых значилось на сайте железной дороги на все поезда в этом направлении. Однако нам удалось их найти, «прогулявшись» во всемирной паутине, в частности на сайте «с большим выбором дефицитных билетов». При звонке туда выяснилось, что с билеты нам могут помочь на любой поезд. «Найдем, у нас есть человек, который занимается билетами. Стоимость? Государственная цена плюс 120 грн. - плацкарт, 150 гривен - купе», - сообщили нам.

Конечно, при покупке на «дефицитном» сайте переплата выходит значительная. Но, если речь идет о срочности, то почему нет, ведь не все планируют свои поездки за 45 дней. Есть и форс-мажоры, или просто появляется возможность/желание куда-нибудь вырваться в ближайшие выходные. Причем желательно на море, что, конечно, чревато головной болью из-за необходимости решать «билетный» вопрос.

Нам билет нашли, даже на популярный «двенадцатый» поезд Киев-Симферополь и - о чудо - в купейный вагон. А ведь на сайте УЗ можно было купить только СВ по цене под 900 гривен. Таким образом, дефицитный купейный билет в одну сторону обошелся в чуть более 400 гривен «с носа».

Кстати, если необходимо срочно добраться до пункта назначения, то некоторые сайты одновременно предлагают авиабилеты в заданном направлении. В нашем случае долететь до Симферополя на выбранную дату стоило около 2,5 тыс. грн.

Впрочем, сегодня билеты - не дефицит. По последним данным «Укрзализныци», на 9 августа в наличии были места на поезда, отправляющиеся в направлении Киев- Симферополь:

на 15.08.2011 - СВ-31, купейных - 50, плацкартных — 1631;

на 16.08.2011 - СВ-70, купейных - 528, плацкартных — 2350;

на 17.08.2011 - СВ-76, купейных - 441, плацкартных - 2932.

В обратном направлении:

на 24.08.2011 - СВ-52, купейных - 40, плацкартных — 717;

на 25.08.2011 - СВ-62, купейных - 51, плацкартных — 408;

на 26.08.2011 - СВ-71, купейных - 2, плацкартных — 319.

Так почему в пиковое время дефицитные билеты можно найти на «непрофильных» сайтах?

В УЗ объясняют, что не могут контролировать, как покупатели используют приобретенные билеты, это касается и массовой перепродажи ж/д билетов на туристических сайтах. «Оформление проездных документов через интернет пассажир может осуществлять самостоятельно, а также в отделениях «Укрпочты», туристических агентствах и т.п.

Печать проездных документов при предъявлении бланка заказа выполняется в любой автоматизированной железнодорожной кассе. Контроль деятельности субъектов хозяйствования не входит в обязанности работников железной дороги», - сообщили в УЗ.

Даешь «именные» билеты?..

Спекуляция билетами - в принципе, суть и следствие менталитета людей. И если человек готов заработать на своем же соотечественнике нечестным образом, то это проблема, прежде всего, общества, а не ведомства. Ведь не возвращаться же опять к продажам по паспортам, когда, к примеру, чтобы купить родителям, живущим в провинции, билеты из Киева, мне нужно было идти в кассу с ксероксом их паспортов. Что еще хуже, этот ксерокс они должны были прислать мне на работу по факсу. Вы не представляете, как сложно было им объяснить, что для этого следует сделать!

Сейчас, конечно, легче - билеты можно покупать даже через отделения «Укрпочты» в регионах. «Укрзализныця» создала максимально либеральные условия их продажи. Но, судя по всему, наши граждане не в состоянии пользоваться этой свободой: видимо, для решения проблемы нужно вернуть именные билеты - по одному в руки. Но это все сильно напоминает Советский Союз с вечными очередями, пайками и строгой нормой дефицитного товара. Неужели мы не готовы к лучшему - если подвернулись билеты летом в Крым, то хотим купить максимальное количество, а потом перепродать?.. Возможно, проблема не только в менталитете, а и в том, что заработать, к сожалению, в Украине, не так-то просто. А тут подворачивается возможность выгодно продать…

Продажа билетов через интернет - что может быть комфортнее? Но и это «удобство» может усугубить проблему, ведь при желании можно выкупить сколько угодно проездных документов, а потом «реализовать» втридорога.

По данным пассажирского главка «Укрзализныци», одним заказом через интернет можно оформить и оплатить от 1 до 4 проездных документов. По заказу без оплаты, с последующим выкупом в билетной кассе на протяжении 2-х дней, можно зарезервировать максимально 9 мест. Непосредственно в билетной кассе один человек имеет право приобрести по одному обращению до 9 проездных документов включительно, независимо от направлений. А заказов через интернет можно сделать сколько угодно и к кассе подходить неоднократно! Но возвращение к именным билетам - откровенная дикость, что не соответствует процессу развития любого цивилизованного общества.

Скупка за первые 10 минут

Проблема заключается еще и в том, что на сайте «Укрзализныци» и за 45 дней (когда только начинаются продажи) не всегда можно купить билеты. Неужели у нас столько спекулянтов, что вмиг все разметают?

Заходишь на сайт «e-kvytok» за 45 дней до необходимой даты – в наличие до двадцати билетов, тогда как мест должны быть сотни. Такая ситуация была в июне, когда покупались билеты на июль – самый жаркий месяц и в смысле погоды, и в смысле поездок. Куда же деваются в первый день продаж 90% билетов на сезонные летние перевозки? Сейчас вы, конечно, 100% приобретете, пик поездок на море, а вместе с этим и спекуляций, закончился.

В «Укрзализныце» нам объяснили, что за 45 суток до отправления поезда продажа начинается одновременно всеми билетными кассами, а также через интернет. «Услугами сайта пользуются не только граждане Украины, но и граждане, проживающие в других странах. Как правило, во время массовых перевозок (в летний период, в период майских, рождественских, пасхальных праздников) только за первые 10 минут с начала продаж билетными кассами, в том числе и через интернет, на один поезд оформляется около 350 проездных документов (почти 40%-50% общего количества мест в поезде)», - отметили в главном пассажирском управлении.

В железнодорожных кассах в пиковые периоды еще сложнее. Если сайт предлагает пару свободных билетов, то в кассе тебе, как правило, говорят, что их нет. А потом слышишь истории, как знакомые знакомых через знакомых кассиров купили-таки билет на вожделенный поезд. При этом повезло, переплатили лишь 50 гривен.

«Постоянно введется контроль работы билетных кассиров, отслеживаются факты массового выкупа проездных документов одной и той же билетной кассой. В случае выявления любых нарушений билетные кассиры привлекаются к дисциплинарной ответственности», - уверяют в «Укрзализныце». По данным ведомства, в этом году был выявлен только один случай причастности кассиров к перепродажам билетов, на сегодня эти работники уволены.

Вариантов выхода из ситуации не так уж много. Бывалые пассажиры советуют подходить за сутки до отправления поездка к кассам, дескать, тогда снимают бронь, и билеты появляются. Другие советуют покупать билет в день отправления.

Что касается спекуляций, то решить проблему можно и путем повышения стоимости проезда. Для железнодорожников такой вариант – минимизация убыточности перевозок, для спекулянтов - угроза дополнительных трат. С другой стороны, они могут заложить эти риски в стоимость билетов «с рук».

«Укрзализныця» обещает в ближайшее время расширить возможности системы электронных билетов. И это правильно. Но было бы неплохо улучшить сервис по поиску билетов и на сайте УЗ, получить возможность резервировать билеты на первой страничке, а не переходить на ресурс e-kvytok. Да и ужесточить контроль перепродажи билетов не мешает. Если «бить» спекулянтов по карману, глядишь, желающих заняться таким бизнесом поубавится.

Светлана Шуба (для УНИАН)