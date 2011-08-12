«Укрзализныця» с начала года перевезла почти 6,6 млн. тонн зерна

Железные дороги Украины, по состоянию на 12 августа т.г., перевезли 6,597 млн. тонн зерновых грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, из общего объема 4,3 млн. тонн перевезено на экспорт, во внутреннем сообщении перевезено 2,311 тыс. тонн зерна.

В частности, Донецкая железная дорога с начала года перевезла 243 тыс. тонн, Приднепровская – 689 тыс. тонн, Южная – 1339 тыс. тонн, Юго-Западная железная дорога – 1799 тыс. тонн, Львовская – 297 тыс. тонн, Одесская – 2228 тыс. тонн.

Основные виды зерновых грузов "Укрзализныци": пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

По состоянию на 10 августа, на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах и на пути следования к ним находится 4 853 загруженных зерновоза. В целом, инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 вагонов.

Как сообщал УНИАН, за шесть месяцев 2011 года железные дороги Украины перевезли 5,743 млн. тонн зерновых грузов, что по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., когда было перевезено 5,68 млн. тонн, на 1,1% больше.