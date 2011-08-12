На Прикарпатье стартовал V этап чемпионата Украины «Александров ралли»

Сегодня на территории Косовского района Ивано-Франковской области стартовал V этап Чемпионата Украины «Александров ралли», посвященный 20-летию Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, организатор «Александров Ралли», президент Автомобильной федерации Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что пятый этап чемпионата Украины – гравиевое ралли со сложными и длинными специальными участками - будет проходить через перевалы «Шурдин» и «Нимчин» по территориии Прикарпатья и Буковины.

По его словам, в соревнованиях участвуют 39 экипажей: автогонщики из Украины, России и Беларуси. Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что соревнования посвящены известному автогонщику Андрею Александрову, который погиб 4 года назад, готовясь к чемпионату Европы. На открытии соревнований в городе Косов минутой молчания почтили память погибшего автогонщика.

«Алексанров-ралли» - выигрышная приманка» для инвесторов и инвестиций, - убежден Е.ЧЕРВОНЕНКО. - Ведь к таким соревнованиям, как и к футболу или Формуле-1, всегда приковано внимание масс-медиа. Карпатский регион очень перспективен для таких соревнований». Он также выразил надежду, что в Карпатах в 2013 году пройдет чемпионат мира по автогонкам.

Е.ЧЕРВОНЕНКО также стартовал в экипаже №1 в роли штурмана вместе с многократным чемпионом Украины Александром САЛЮКОМ-младшим. Спортсмены прогнозируют, что соревнования будут достаточно сложными. Длина всей дистанции - 600 км, дороги общего пользования - 180 км. В то же время организаторы подготовили 5 новых спецучастков трассы, которые являются уникальными по меркам раллийной Европы. В субботу, на финише в Черновцах, автогонщиков ожидает «шейк-даун» - скоростной участок по улицам города, который будет засчитан в зачет чемпионата. Победители гонки получат специальные награды, кубки руководителей облгосадминистраций - Ивано-Франковской Михаила ВЫШИВАНЮКА и Черновицкой - Михаила ПАПИЕВА.