ПЖД в июле отремонтировала почти 63 км путей на сумму 30,3 млн. грн.
11:53, 12 августа 2011Транспорт/Связь
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Приднепровская железная дорога (ПЖД) в июле т.г. провела ремонтные работы на 62,8 км путей.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, на путевые работы потрачено в целом 30 млн. 332 тыс. грн.
В частности, за указанный период капитально отремонтировано 21,8 км путей на сумму 27 млн. 247 тыс. грн., средний ремонт произведен на 10 км путей (на сумму 2 млн. грн.), комплексно оздоровлено 31 км путей (на сумму 1 млн. 85 тыс. грн.).
Справка УНИАН. Эксплуатационная путевая сеть Приднепровской железной дороги превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.
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