На железных дорогах в летний период занято свыше 1,7 тыс. студентов профильных вузов

По состоянию на 1 августа т.г. на предприятия железнодорожной отрасли в период летних перевозок организована работа студенческих отрядов, в которых работают 1764 студента высших учебных заведений железнодорожного транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, больше всего студентов занято на Приднепровской железной дороге – 558 и на Южной железной дороге – 473. Также студенты работают на Донецкой железной дороге (303 студента), Одесской (229), Львовской (134) и Юго-западной (67).

В пресс-службе отметили, что представители студенческих отрядов прошли профессиональную подготовку по соответствующим профессиям: проводник пассажирского вагона, слесарь по ремонту подвижного состава, монтер путей, помощник машиниста, осмотрщик вагонов и т.д. В летний период студенты-железнодорожники не только приобретут опыт, но и получат заработную плату.