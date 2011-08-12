Госфлотинспекция инициирует внеплановые проверки маломерного флота Украины

Главная государственная инспекция Украины по безопасности судоходства инициирует проведение внеплановых проверок маломерного флота Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Как указывается в сообщении, планируется проверить все маломерные (малые) суда, осуществляющие перевозку пассажиров на коммерческой основе по всей территории Украины.

В пресс-службе отметили, что при проведении проверок особое внимание будет уделяться проверке соблюдения требований безопасности судоходства при перевозке пассажиров, а также соответствию квалификационных документов экипажей, соответствию спасательных средств, наличию действующих классификационных документов и лицензий на суда, необходимых для осуществления пассажирских перевозок.

Кроме того, дополнительно будут проверены базы для стоянки маломерных (малых) судов на предмет соблюдения порядка выпуска судов и их хранения.

Проведение таких проверок направлено на снижение количества аварийных ситуаций на маломерном флоте, обеспечение надлежащего и безопасного уровня перевозки пассажиров водным транспортом.

При выявлении нарушений, представляющих потенцийальную угрозу жизни и здоровью граждан, загрязнения природной окружающей среды, к должностным лицам будут применяться меры административного воздействия согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях. Кроме того, эксплуатация таких судов будет запрещена - до приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства Украины.