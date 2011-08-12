Количество абонентов интернета в Украине выросло на 15,4%

Количество абонентов Интернета в Украине во втором квартале 2011 года выросло по сравнению со 2 кварталом 2010 года на 15,4%, и составило 3,57 млн.чел..

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом более 2,932 млн. из них составляли домашние абоненты, что на 16,3% больше, чем во втором квартале 2010 года.

В то же время, по сравнению с 1 кварталом 2011 года, количество абонентов, согласно данным Госкомстата, сократилось на 17 тыс. (в основном в домашнем сегменте).