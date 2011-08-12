В Польше сошел с рельсов поезд: 4 человека погибли, 20 - ранены

Поезд сошел с рельсов в Польше: четыре человека погибли, 20 ранены.

Как передает РИА «Новости», по данным спасателей, авария произошла на станции между городом Катовице и Варшава. По какому маршруту следовал поезд, не сообщается.

На место происшествия направлены спасатели и машины скорой помощи.

Подробности чрезвычайного происшествия пока не сообщаются.