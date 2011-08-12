В Польше сошел с рельсов поезд: 4 человека погибли, 20 - ранены
19:09, 12 августа 2011Транспорт/Связь
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Поезд сошел с рельсов в Польше: четыре человека погибли, 20 ранены.
Как передает РИА «Новости», по данным спасателей, авария произошла на станции между городом Катовице и Варшава. По какому маршруту следовал поезд, не сообщается.
На место происшествия направлены спасатели и машины скорой помощи.
Подробности чрезвычайного происшествия пока не сообщаются.
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