Пассажиропоток на границе Украины с Польшей вырос за полгода на 9%

Варшава. Пассажиропоток на украинско-польской наземной границе в первой половине текущего года вырос на 9% по сравнению с январем-июнем 2011 года - до 6,5 миллионов пересечений.

По данным пограничной службы Польши, которые имеются в распоряжении УНИАН, количество пересечений границы гражданами Украины возросло почти на 30% - до 4,8 миллионов раз, в то время как поляки пересекали общую границу 1,7 миллиона раз, что на 20% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Пассажиропоток в рамках внедренного с июля 2009 года между Польшей и Украиной малого приграничного движения возрос в два раза - до 1,35 млн. пересечений.

Пассажиропоток на всей внешней границе Польши, которая в то же время является границей 27 государств Евросоюза и 25 стран Шенгенской зоны, вырос на 8% - до 13,75 млн. пересечений.

Наземный участок границы с Украиной занимал во всем пассажиропотоке, как и года назад, самую большую частицу, которая составляет свыше 40%.

Польские пограничники за первую половину 2010 года зафиксировали рост пассажиропотока на всех участках внешней границы, кроме пунктов пропуска на аэродромах, где имело место 5% падение - до 3,75 млн. пересечений.

Доля пассажиропотока на аэродромах в общей сложности уменьшилась до 27% с 31% в прошлом году.

Движение на границе с Беларусью выросло почти на треть - до 3,3 млн. пересечений (доля 24%), с Россией (Калиниградская область) на 2% - до около 600 тысяч пересечений (меньше 5%), а на морской границе на 8% - до 140 тысяч (1%).

Как сообщал УНИАН, в прошлом году пассажиропоток на польско-украинской границе вырос впервые за последние три года, когда количество пересечений самого большого участка границы Евросоюза с государствами - восточными соседями уменьшились на более чем 50%.

Уменьшение пассажиропотока стало следствием вступления Польши в конце 2007 года в Шенгенскую зону и более строгих правил выдачи виз.

В 2010 году пассажиропоток между Украиной и Польшей составил почти 9 млн. пересечений после 19,4 млн. в 2006 году.