Мининфраструктуры хочет ограничить использование маршруток для пассажирских перевозок

Министерство инфраструктуры выступает за ограничение использования автобусов малого класса для пассажирских перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметил глава Государственной администрации автомобильного транспорта Сергей ДОБРОХОД, в программе развития автотранспорта, которая будет разработана в соответствии с утвержденной Концепцией Государственной целевой экономической программы развития автомобильного транспорта до 2015 года, планируется предусмотреть такие ограничения.

«Мы не говорим о том, чтобы не использовать их совсем – они должны применяться на маршрутах с небольшими дистанциями и на маршрутах, где низкий пассажиропоток», - сказал он.

При этом заместитель министра инфраструктуры – руководитель аппарата Владимир КОРНИЕНКО отметил: «Для министерства главное, чтобы любой вид транспорта обеспечивал безопасность перевозок пассажиров. Потому этот вопрос независимо от коммерческой части мы ставим на первое место».

В частности, для достижения этих целей Мининфраструктуры выступает за укрупнение перевозчиков, а также выведение с рынка переоборудуемых с нарушением требований транспортных средств.

С.ДОБРОХОД добавил, что укрупнение перевозчиков будет способствовать повышению безопасности перевозок и уровня предоставления услуг, поскольку перевозчики, которые будут иметь большее количество транспортных средств, способны обеспечить и лучшие условия труда и обучения водителей, создав для этого соответствующую инфраструктуру – службы безопасности движения, медицинскую службу, службу повышения квалификации и т.д.

«У нас требования к перевозчику европейские – и выполнить их с одним автомобилем невозможно», - сказал он.

По словам В.КОРНИЕНКО, на сегодня на рынке автоперевозок работает около 126 тысяч юридических лиц, большая часть которых не способна обеспечить надлежащий уровень предоставления услуг. Он считает, что реализация Концепции и Программы даст возможность обновить автопарки, уменьшить количество нелегальных перевозчиков, обеспечит конкурентоспособность украинских перевозчиков на международном рынке и повысит безопасность перевозок.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил концепцию государственной целевой экономической программы развития автомобильного транспорта на период до 2015 года.