В Польше в результате крушения поезда погиб один человек, пострадали 56
10:59, 13 августа 2011Транспорт/Связь
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В Польше в железнодорожной катастрофе погиб один человек и были ранены 56, шестеро пострадавших – в крайне тяжелом состоянии.
Польские власти сообщили уточненные данные в пятницу вечером, ранее говорилось о четырех погибших, передает Радио «Свобода».
Пассажирский поезд, следовавший из Варшавы в Катовице, сошел с рельсов у селения Бабы в центральной Польше. Первый вагон поезда был полностью разрушен.
Причины катастрофы выясняются.
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