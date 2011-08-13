В Польше в результате крушения поезда погиб один человек, пострадали 56

В Польше в железнодорожной катастрофе погиб один человек и были ранены 56, шестеро пострадавших – в крайне тяжелом состоянии.

Польские власти сообщили уточненные данные в пятницу вечером, ранее говорилось о четырех погибших, передает Радио «Свобода».

Пассажирский поезд, следовавший из Варшавы в Катовице, сошел с рельсов у селения Бабы в центральной Польше. Первый вагон поезда был полностью разрушен.

Причины катастрофы выясняются.