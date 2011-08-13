Авария поезда в Польше: количество травмированных возросло до 84 человек

Варшава. Количество травмированных в результате аварии пассажирского поезда «Варшава-Катовице» в пятницу возросло до 84 человек.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил сегодня антикризисный центр Лодзинского воеводства.

В катастрофе погиб один человек, а не четыре, как сообщала ранее пресс-служба польской железнодорожной компании PKP Intercity.

Как сообщает антикризисный центр, из больниц уже выписаны 17 человек, ехавших на этом поезде, не уточняя, каково состояние пострадавших, которые остались в больнице.

По предварительным данным следователей, поезд, в котором ехало 280 человек, мог сойти с рельс из-за слишком большой скорости. Gazeta Wyborcza написала, что поезд, по данным одного из пассажиров, который перед самой катастрофой посмотрел на GPS, ехал со скоростью 115 километров в час.

По уточненным данным, с рельс сошел локомотив и все четыре вагона поезда, один из которых полностью слетел с железнодорожной насыпи. Вагонами также была оборвана линия электропередач.

В спасательной операции принимали участие около 300 специалистов, а на месте катастрофы вчера вечером побывал глава польского правительства Дональд ТУСК.

Как сообщал УНИАН, пассажирский поезд «Варшава-Катовице» сошел с рельс около 16.00 12 августа.

Ранее сообщалось, что в железнодорожной катастрофе погиб один человек и были ранены 56, шесть пострадавших – в крайне тяжелом состоянии.