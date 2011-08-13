В Харькове в результате столкновения конвойного и легкового авто пострадали пять человек

В Харькове в результате лобового столкновения милицейского конвойного автомобиля и легкового автомобиля пострадали пять человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, ДТП с участием милицейского автомобиля «УАЗ», который осуществлял конвой двух задержанных, и легкового автомобиля «Дачиа-Логан» произошло вчера, 12 августа, около 18.20.

В результате столкновения автомобиль «УАЗ» дважды перевернулся. Трое работников милиции, которые на момент аварии находились в автомобиле, с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу, сейчас двое из них находятся на лечении. В ДТП также пострадали и доставлены в больницу водитель и пассажир легкового автомобиля.

Задержанные, которых конвоировали милиционеры, не пострадали. После медицинского осмотра они на другом служебном автомобиле были доставлены в Харьковский следственный изолятор.

Материалы о ДТП направлены в прокуратуру для принятия соответствующего решения.