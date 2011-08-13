Закон об отмене техосмотра вступил в силу

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения избыточного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок", предусматривающий отмену обязательного техосмотра для частных легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов, вступил в силу в субботу, 13 августа.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок» 5 июля.

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Государственная автоинспекция МВД Украины отстранена от проведения обязательного технического контроля транспортных средств и такие полномочия переданы субъектам хозяйствования.

Также отменены требования об обязательном наличии у водителя дорожного (маршрутного) письма и нотариально заверенной доверенности на управление транспортным средством.

Соответствующие изменения внесены в законы "О дорожном движении", "Об автомобильном транспорте", "О милиции", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", "О страховании", а также в Гражданский кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях.