Движение на Южном берегу Крыма парализовано из-за аварии бензовоза

Авария бензовоза в районе поселке Малый Маяк парализовала сегодня движение на Южном берегу Крыма, в многокилометровой пробке стоят тысячи автомобилей.

Об этом УНИАН по телефону сообщил пассажир одной из машин, которая застряла на дороге Симферополь-Ялта.

"Перевернулся бензовоз. Стоим в громадной пробке уже более 1,5 часов", - сказал собеседник агентства.

По данным крымских СМИ, водитель машины доставлен в больницу.

Обстоятельства дорожной аварии выясняются.

Агентство не располагает комментарием МЧС и ГАИ Крыма, поскольку телефоны пресс-служб в субботу не отвечают.