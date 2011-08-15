В Донецкой области за кражу 400 кг угля на железной дороге мужчина осужден на полтора года

В Донецкой области за кражу 400 кг угля из грузового вагона на одной из станций железной дороги 26-летний мужчина осужден на полтора года лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины на Донецкой железной дороге.

Согласно сообщению, недавно суд вынес решение по поводу задержанного ранее судимого мужчины, проживающего неподалеку от станции Моспино Донецкой железной дороги, который в феврале 2011 года совершил кражу 400 кг угля с грузового вагона, стоявшего на одной из путей станции. Тогда, поднявшись по скобам на вагон, 26-летний парень набрал угля в мешки, принесенные с собой, после чего сбросил их в междупутье. Во время того, как он перевозил мешки в лесополосу, его и задержали сотрудники сектора уголовного розыска по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела милиции на станции Донецк Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража») и после расследования направлено в суд на рассмотрение.

Состоявшийся суд приговорил злоумышленника к одному году и шести месяцам лишения свободы.

В сообщении отметили, что первое свою судимость этот осужденный получал за аналогичное преступление.