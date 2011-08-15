В Донецкой области на железной дороге задержаны похитители рельсов

В Донецкой области на железной дороге задержаны злоумышленники, похитившие 31 рельсу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге.

В сообщении отмечается, что в дежурную часть линейного отдела милиции на станции Никитовка поступило телефонное сообщение о том, что на одном из километров Батмановской ветки группа неизвестных лиц совершает кражу деталей верхнего строения пути. Работники следственно-оперативной группы, которые оперативно прибыли на место происшествия, задержали пять злоумышленников, совершивших кражу 31 рельсы, длиной два метра каждая. Вещественные доказательства правоохранителями были изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.