В каких вагонах украинцы смогут поехать в Европу...

Еще во времена СССР железные дороги страны закупали вагоны европейского класса (вагоны RIC) на трех вагоностроительных заводах ГДР. Всего после распада Советского Союза в Украине осталось около 100 таких вагонов. Об этом УНИАН рассказал председатель наблюдательного совета Крюковского вагоностроительного завода (Кременчуг. Полтавская область) Владимир Приходько. По его словам, теперь евровагоны начали производить и в Украине - в Кременчуге.

- Мы выпустили первых два евровагона. Один из них будет проходить испытания в Украине, а второй в Польше, где будет «бороздить» просторы Европейского Союза. Через несколько месяцев мы получим соответствующие сертификаты и сможем начать их серийный выпуск. Наши вагоны в Европе могут «летать» со скоростью 200 км/ч, а по украинским железным дорогам больше 160 км/ч пока не поедешь, но они готовы к большим скоростям. Разработка и изготовление такого вагона - сложная задача, и сложность проекта заключалась в том, что вагон должен эксплуатироваться на территории СНГ по действующим на колее 1520 мм инструкциям и требованиям, а также на колее 1435 мм по действующим там требованиям и другим документам, которые различны. Самостоятельная разработка этого проекта затянулась бы на многие годы, поэтому было принято решение производить совместную разработку с одной из европейских фирм, имеющей опыт работы с подобными вагонами. Нашим партнером в этой работе стала польская фирма АО «PESA», с которой мы имели опыт совместных работ на протяжении восьми лет.

Совместными усилиями, с помощью ведущих украинских научных коллективов, таких как ГП «Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения» и «Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика Лазаряна», было разработано техническое задание, которое было согласовано всеми службами Укрзализныци. При его разработке были учтены современные требования к вагонам подобного класса.

- Поэтому с широких украинских рельс на более узкие при пересечении границы европейский вагон переходит практически незаметно, пассажиры ничего и не почувствуют – вагон немного приподняли, подкатили под него новую тележку - и дело «в шляпе»! - говорит Владимир Приходько.

Он считает, что новый евровагон — это прекрасный предмет экспорта. Крюковские евровагоны можно экспортировать в страны Европы, Африки, в Иран на Ближний Восток.

- Мы в этом деле обгоняем Россию. Пока они создают такие вагоны с «Сименсом», мы их уже испытываем, - говорит Владимир Приходько и предлагает журналистам УНИАН посмотреть на новинку.

В цехе пассажирского вагоностроения нас встречает наш экскурсовод по евровагону - главный конструктор транспорта социального назначения Крюковского вагоностроительного завода Георгий Игнатов. Он сразу начинает ознакомление с внешним видом нового вагона.

- Вы видите, что крыша у него не ровная, а полукруглая. Так принято в Европе. Там крыша так специально делается под тунели. Сам корпус вагона выполнен в габарите RIC. RIC расшифровывается как «Reglamento Internazionale delle Carrozze» – международная классификация, которая предусматривает, что спальные вагоны могут быть использованы для пассажирских поездов международного сообщения во всех странах Европы и Азии на колее 1435 мм.

С целью увеличения срока службы до 40 лет обшивка металлоконструкции корпуса вагона выполнена из нержавеющей стали, а силовые элементы - шкворневые и поперечные балки, боковая обвязка рамы, буферные балки, стойки безопасности - выполнены из низколегированных конструкционных сталей, - говорит Георгий Игнатов.

Зайдя в вагон, он рассказывает, что внутренняя планировка вагона включает одиннадцать пассажирских трехместных купе, служебное отделение, купе отдыха проводника, два туалета, один из которых имеет душевую установку. Вагон имеет один рабочий тамбур с прислонно-сдвижными боковыми дверьми, а также раздвижные торцевые двери.

Кроме первого, десять пассажирских купе, благодаря раздвижным перегородкам, могут трансформироваться в пять шестиместных купе.

- Это вагон-трасформер. Купе может «подружиться» с соседним – между ними установлена перегородка, которая сдвигается «туда-сюда». Если ее раздвинуть, то напротив вы увидите трех пассажиров, сидящих к вам лицом. В каждом купе установлены сидячие сидения, а ночью они трансформируются в нижнюю полку. Всего в купе три полки. Полки расположены одна над другой, но лежать на третьей не так страшно, как в привычных нам вагонах – она находится намного ниже. Для того, чтобы пассажир попал на вторую или третью полки можно воспользоваться встроенной лестницей.

В каждой полке есть спецподкладка, которая используется как подушка. Есть сетка между полками, чтобы пассажир не упал с полки. В каждом купе есть шкаф для одежды, розетки и телевизор. Также тут находится умывальник с холодной и горячей водой, - говорит Георгий Игнатов.

Он отдельно рассказывает о телевизоре. Это целый информационный блок. Сам монитор может быть спрятан и раскрыт. На нем демонстрируются фильмы. Можно к монитору подключаться через WI-FI. Также можно подключать флешки. На экран можно выводить расстояние до станции и время поезда в пути, - отмечает конструктор.

Двери в купе не сдвижные, а открывающие. Возле двери расположены выключатели света, кнопка вызова проводника, стопкран и инфотабло, которое показывает о свободных местах в купе.

Каждое окно в вагоне сделано как аварийный выход, и над ним висит спецмолоточек для разбития стекла. На окнах установлены шторы ролетного типа. Дневные ролеты — это сетка, а ночные — сильно плотные, чтобы фонари с улицы не светили в лицо пассажирам.

Само освещение коридора вагона осуществляется светодиодами.

На слова журналиста УНИАН, что купе немного тесноватое, да и сам коридор в вагоне тесноват, мол, славянская душа тут почувствует себя не совсем уютно, и если тело пассажира «вышло из берегов», то боками оно будет всюду «цепляться» за стенки, конструктор Игнатов быстро парирует — все сделано по евростандартам.

- Вагон также соответствует европейским пожарным требованиям. Материалы тут трудногорючие, - сказал Георгий Игнатов.

В вагоне установлена система обеспечения микроклимата, в состав которой входит климатическая установка, обеспечивающая работу в режиме теплового насоса в переходные периоды года (весна, осень). Вентиляционная установка совмещена в одном модуле с кондиционером. Система обеспечения микроклимата работает в автоматическом и ручном режимах.

Вагон имеет два туалета, которые расположены в одной части вагона.

- Первый туалет имеет особенность — тут для молодой мамы, которая хочет перепеленать ребенка, есть спецстолик. Туалет, как видите удобный для пользователя. Это биотуалеты. Ничего на полотно отсюда не выбрасывается.

Второй туалет имеет душевую. Здесь тоже довольно просторно. В туалетах есть все: и зеркало, и умывальник. Тут же на табло указывается расстояние до станции. Есть в туалете и кнопка вызова проводника. Вдруг пассажиру станет плохо или он не сможет сам открыть дверь, то нажмет кнопку и появится проводник, - отметил конструктор.

Отдельно стоит рассказать о купе проводника. В нем установлен монитор с видеонаблюдением того, что происходит в тамбуре и коридоре вагона. Проводник может воспользоваться спецсвязью с машинистом. Тут же есть холодильник, микроволновка, телевизор, умывальник и вся система жизнеобеспечения вагона. В частности, у проводника есть радиоузел, и по микрофону он может сообщить пассажирам необходимую информацию.

Георгий Игнатов говорит, что вагон разработан для эксплуатации на электрифицированных магистралях, согласно международных требований UIC. Питание оборудования вагона производится от локомотива, по межвагонной высоковольтной магистрали постоянного или переменного тока через высоковольтный статический преобразователь.

Для эксплуатации в суровых зимних климатических условиях СНГ и северной Европы конструкторами в качестве основного отопления использовано электрическое высоковольтное отопление с водяным контуром. Питание электронагревателей котла отопления производится через высоковольтный коммутационный ящик, обеспечивающий автоматическую коммутацию нагревателей при различных питающих напряжениях по UIC.

Среди минусов евровагона журналисты УНИАН отметили, что в купе мало места для багажа.

- В Европе так не ездят. У них в составе поезда всегда есть багажный вагон. Там другая форма обслуживания пассажиров, - ответил конструктор.

На еще одну нашу придирку, что при входе в вагон нет перил, он тоже быстро дал ответ, что перила и не нужны, ведь там поезд подъезжает сразу к высокой платформе.

Можно согласиться, что в Европе украинский вагон вполне приживется. Что касается Украины, то вагоностроители уверены, что времена, когда такие поезда появятся и на наших железных дорогах, не за горами. В следующем году «Укрзализныця» рассматривает возможность приобретения 5 таких вагонов, и крюковчане рассчитывают на то, что именно им достанется этот заказ. На каких направлениях они будут работать, пока не известно. Стоимость таких вагонов не мала – около 2 млн. евро.

Олег Булашев (УНИАН)