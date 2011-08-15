«Богдан» увеличил производство легковых авто на 27,3%

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов украинского рынка автотранспортных средств, в январе-июле увеличила производство легковых автомобилей на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 11,498 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит корпорация «Богдан».

В сообщении отмечается, что в январе-июле корпорация «Богдан» сократила производство грузовых автомобилей на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 294 штук, а также произвела 26 автобусов.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году корпорация «Богдан» планирует реализовать около 45 тыс. новых легковых автомобилей, что превысит показатель 2010 года на 47,8% (в 2009 году продано 30,374 тыс. автомобилей) и произвести не менее 30,5 тыс. автомобилей.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод по выпуску легковых автомобилей мощностью 120 тыс. авто в год, инвестировав в этот проект более 330 млн. долл.

В настоящее время корпорация выпускает легковые авто Lada и Hyundai, а также легковые авто под собственным брендом с использованием комплектующих ОАО «АвтоВАЗ» (Тольятти, РФ) и других мировых производителей.

Под брендом Bogdan по лицензии «АвтоВАЗа» выпускаются автомобили Bogdan 2110, Bogdan 2111, которые, также как и Bogdan 2310 pick-up, экспортируются в несколько стран СНГ, в том числе в Россию.