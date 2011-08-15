На ПЖД за неделю предупредили 8 краж имущества

Работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги с 8 по 14 августа 2011 года предупредили 8 случаев разворовывания грузов и имущества железной дороги на сумму 1680 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, при правонарушениях задержано 10 человек.

В частности, 8 августа т.г. во время профилактических мероприятий на станции Верховцево оперативная группа стрелецкой команды Верховцево задержала трех неработающих граждан, которые пытались украсть 300 кг металлолома. Злоумышленники вместе с украденным имуществом переданы в линейное отделение милиции на станции Верховцево. Сумма убытков устанавливается.

Кроме того, 10 августа на станции Обводная оперативная группа стрелецкой команды Днепропетровск задержала неработающего гражданина, который осуществил попытку похитить 2 тормозных рукава из вагонов на сумму 400 грн. Правонарушитель доставлен в линейное отделение милиции на станции Днепропетровск.