«Антонов» представит на авиасалоне МАКС-2011 новый самолет Ан-158

Государственное предприятие «Антонов» представит на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2011, который пройдет с 16 по 21 августа в подмосковном городе Жуковский (Россия), региональный реактивный самолет нового поколения Ан-158, предназначенный для перевозки 99 пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что участие нового Ан-158 в предыдущих авиационных выставках в Лондоне и Париже было весьма успешным. В ходе этих авиасалонов ГП «Антонов» и российская лизинговая компания ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) подписали твердые контракты на поставку в общей сложности 20 таких машин.

Предприятие отмечает, что если Ан-158, который в этом году дебютирует на Московском авиасалоне, готовится к поступлению в эксплуатацию, то его предшественник – Ан-148 – уже освоил внутренние маршруты России и Украины, а также международные воздушные трассы. 10 таких машин работают сегодня в четырех авиакомпаниях: в украинских «АэроСвит», «МАУ» и российских «Авиакомпания «Россия», «Авиационная компания «Полет». Количество перевезенных на них пассажиров приближается к 550 000, месячный налет на один самолет достигает 294 часов.

«До настоящего времени заказаны и планируются к поставке 272 самолета семейства Ан-148 и Ан-158, 150 из них предназначены для компаний из России и Украины. МАКС-2011 станет еще одним шагом в продвижении этих самолетов на мировой рынок», – отмеается в сообщении.

Также в сообщении сказано, что исходя из пожеланий заказчика, «Антонов» и его партнеры работают над дальнейшим развитием семейства, в частности, над вариантом повышенного комфорта Ан-168 и транспортным самолетом грузоподъемностью около 18 тонн Ан-178.

Программы «Антонов» будут широко представлены на авиасалоне в Москве. Помимо Ан-158 партнеры «Антонов» продемонстрируют: региональный реактивный Ан-148, пассажирский турбовинтовой Ан-140, тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан». Дальнейшее развитие этих программ станет главной темой обсуждения на переговорах на МАКС-2011.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

АН-148 - региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2-4,4 тыс. км.

АН-158 предназначен для перевозки 99 пассажиров на расстояние 7 тыс. км.