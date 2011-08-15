Кременчугский колесный завод начал выпуск колес для Mazda 3

«Кременчугский колесный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) начал выпуск колес для автомобиля Mazda 3.

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

По его словам, на предприятии завершены подготовительные работы и отработаны технические вопросы по освоению и началу серийного производства нового вида колес.

Планы по производству новой продукции на 2011 год на предприятии пока уточняют.

В прошлом году предприятие освоило выпуск 12 видов новых колес.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Основные потребители продукции КрКЗ - страны СНГ, Дания, Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария, Австралия. Завод производит ободья, колеса и детали к ним, всего - более 150 модификаций стальных штампованных дисков для автомобилей.

Кременчугский колесный завод в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличил производство на 41,3%, или на 631,98 тыс. шт., - до 2 млн. 160,5 тыс. колес.