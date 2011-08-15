Теплоход «Булгария» затонул из-за невыполнения требований безопасности - Ространснадзор

Москва. Прогулочный теплоход «Булгария» затонул из-за невыполнения судовладельцем и капитаном требований безопасности и недисциплинированности экипажа.

Об этом говорится в сообщении Ространснадзора, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Комиссия пришла к выводу, что причинами аварии явилась совокупность следующих факторов: невыполнение судовладельцем и капитаном судна требований нормативных документов, регламентирующих безопасность судоходства при планировании, подготовке и осуществлении рейса, в ходе которого не обеспечивалась безопасность плавания судна, а также низкая квалификация и недисциплинированность членов экипажа судна», - говорится в сообщении ведомства.

«Непосредственной причиной затопления судна явилось существенное снижение его устойчивости в штормовых условиях в результате попадания забортной воды в помещения судна через открытые бортовые иллюминаторы и образование свободной поверхности воды в отсеках ниже главной палубы, что привело к возникновению значительного крена судна на правый борт и последующему затоплению судна вследствие дальнейшего поступления большого объема забортной воды в корпус судна с правого борта через главную палубу», - отмечается в сообщении.

Также установлено, что капитан «Булгарии», несмотря на штормовое предупреждение, не поставил в известность ближайшего диспетчера о предстоящем рейсе и принял решение на переход судна от причала Болгары в Казань. При этом подчеркивается, что по правилам перед выходом в водохранилища на судах внутреннего водного плавания должны задраиваться все иллюминаторы, в том числе в пассажирских каютах. Однако экипаж «Булгарии» проигнорировал это требование безопасности.

Как сообщал УНИАН, двухпалубный дизель-электроход «Булгария» построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул 10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище в Татарстане в трех километрах от берега. В результате катастрофы погибли 122 человека.