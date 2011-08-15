Железнодорожники с начала года капитально отремонтировали более 453 км путей
15:04, 15 августа 2011Транспорт/Связь
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По состоянию на 15 августа текущего года, железнодорожники Украины капитально отремонтировали 453,3 км путей и модернизировали 294,6 км путей.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».
Согласно сообщению, также осуществлен средний ремонт 481,3 км и комплексно-оздоровительный ремонт 409,6 км путей.
Одновременно железнодорожники ремонтируют стрелочные переводы: с начала года заменены новыми 439 комплектов стрелочных переводов и выполнен средний ремонт 254 комплектов.
Напомним, всего в 2011 году запланировано капитально отремонтировать 776 км путей, модернизировать 445,3 км и заменить новыми 775 комплектов стрелочных переводов.
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