Железнодорожники с начала года капитально отремонтировали более 453 км путей

По состоянию на 15 августа текущего года, железнодорожники Украины капитально отремонтировали 453,3 км путей и модернизировали 294,6 км путей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, также осуществлен средний ремонт 481,3 км и комплексно-оздоровительный ремонт 409,6 км путей.

Одновременно железнодорожники ремонтируют стрелочные переводы: с начала года заменены новыми 439 комплектов стрелочных переводов и выполнен средний ремонт 254 комплектов.

Напомним, всего в 2011 году запланировано капитально отремонтировать 776 км путей, модернизировать 445,3 км и заменить новыми 775 комплектов стрелочных переводов.