ДЖД с начала года перевезла 185 пассажиров с ограниченными физическими возможностями
15:05, 15 августа 2011Транспорт/Связь
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Донецкая железная дорога с начала текущего года перевезла специальными вагонами для пассажиров с ограниченными физическими возможностями 185 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.
Как указывается в сообщении, среди наиболее популярных направлений — Киев и Симферополь, также пользуются спросом Одесса, Феодосия и Львов.
По данным пресс-службы, на ДЖД есть три специализированных вагона купейного типа, в частности один вагон постоянно курсирует в составе поезда № 342/341 сообщением Луганск—Симферополь, а два курсируют по назначению, согласно заказам пассажиров-инвалидов.
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