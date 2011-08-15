ДЖД с начала года перевезла 185 пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Донецкая железная дорога с начала текущего года перевезла специальными вагонами для пассажиров с ограниченными физическими возможностями 185 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Как указывается в сообщении, среди наиболее популярных направлений — Киев и Симферополь, также пользуются спросом Одесса, Феодосия и Львов.

По данным пресс-службы, на ДЖД есть три специализированных вагона купейного типа, в частности один вагон постоянно курсирует в составе поезда № 342/341 сообщением Луганск—Симферополь, а два курсируют по назначению, согласно заказам пассажиров-инвалидов.