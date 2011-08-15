ВОЛЯ предложила новые пакеты «Интернет-день»

Компания ВОЛЯ дополнила линейку пакетов единой услуги «ТВ + Интернет» новым предложением – «Интернет-день».

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

При выборе такого пакета киевские абоненты телевидения от ВОЛИ могут оплачивать безлимитный доступ в Интернет только за тот день, когда им действительно пользуются.

Как отметила А.СИГДА, такое решение «является оптимальным для клиентов, которым нужен Интернет не каждый день, а время от времени». Кроме того, этот тариф подойдет для пользователей беспроводного Интернета, которые предпочитают не иметь обязательств с ежемесячными платежами, а платить только тогда, когда они Интернетом пользуются, клиентов, которые желают иметь резервный канал связи на высокой скорости и за минимальную стоимость, владельцев съемных квартир и др.

При этом, проанализировав сегодняшние запросы интернет-пользователей, компания ВОЛЯ предложила в этом пакете безлимитный доступ на скорости до 4 Мбит/с, что позволяет пользоваться любыми сервисами и ресурсами сети без каких-либо ограничений.

А.СИГДА также сообщила, что компанией ВОЛЯ продолжается масштабная модернизация киевской телекоммуникационной сети. Напомним, что один из основных этапов был завершен в июле, что позволило увеличить почти вдвое скорости в наиболее популярных пакетах и повысить стабильность доступа к ресурсам Интернета. Следующий этап будет завершен до конца лета, и уже с сентября абонентам компании будут предложены новые выгодные скоростные решения.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.