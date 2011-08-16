В Подмосковье начинается Международный авиационно-космический салон МАКС-2011

Сегодня в Подмосковном Жуковском начинается работа юбилейного Международного авиационно-космического салона МАКС-2011.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, во время авиасалона, который будет проходить с 16 по 21 августа, будут демонстрироваться последние новинки мирового военного и гражданского авиапрома.

«Главной премьерой МАКС-2011, несомненно, станет самый большой пассажирский самолет концерна Airbus А-380. Среди украинских новинок будет самолет Ан-158. Таким образом, в этом году МАКС станет единственной выставкой в мире, на которой можно будет увидеть самые большие пассажирские и транспортные самолеты», - говорится в сообщении организаторов.

Концерн Boeing представит дальнемагистральный пассажирский лайнер Boeing-787 Dreamliner.

В сегменте боевой авиации будет впервые представлен российский истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50).

В рамках МАКС-2011 пройдет конференция «Внедрение в коммерческую эксплуатацию регионального самолета Ан-148», а также конференция, посвященная разработке легкого транспортного самолета на базе Ан-140-100.

Также посетителей МАКС-2011 ждут выступления четырех российских пилотажных групп: «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Русь», полеты самолетов-демонстраторов США, Франции и Италии, а также полеты лучших летчиков-испытателей России на современных отечественных истребителях и гражданских самолетах.

По традиции статическая стоянка откроется экспозицией Объединенной авиастроительной корпорации. Среди экспонатов можно будет увидеть российские многоцелевые современные истребители Су-35, МиГ-35, Су-30 МК2, а также гражданский - самолет Сухой Суперджет-100.

Военно-воздушные силы РФ представят полный спектр военных самолетов и вертолетов на статической стоянке: Ту-160, А-50, Ту-95, Су-27 СМ, МиГ-29СМТ, Су-24М, Су-25СМ, Су-34, МиГ-31Б, Як-130, вертолеты Ка-52, Ми-26, Ми-8 МТВ-5, Ми-28. Продемонстрируют широкую линейку военных и гражданских вертолетов и «Вертолеты России». Также планируются тематические летные показы: «Поиск и спасение» с участием вертолетов Ка-226Т Ми-34С1; «Антитеррор» с участием вертолетов Ка-52 Ми-28НЭ, Ми-8.

ВВС Франции продемонстрируют в летной программе истребители Рафаль, а ВВС Италии – единственный транспортный самолет в мире, выполняющий фигуры высшего пилотажа, – С-27.

В этом году вновь, после 4-летнего перерыва, в Салоне примут участие самолеты военно-воздушных сил США. На статической стоянке впервые будет представлен военно-транспортный самолет С-5А Galaxy, штурмовики А-10 и самолет-разведчик Р-3. А также посетители Салона смогут увидеть транспортные самолеты КС-135, истребители F-16, F-15 и бомбардировщик В-52.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие «Антонов» представит на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2011 региональный реактивный самолет нового поколения Ан-158, предназначенный для перевозки 99 пассажиров.