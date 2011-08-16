«Укрзализныця» увеличила перевозку грузов на 8,7%

Железнодорожным транспортом Украины за январь-июль т.г. перевезено 263 млн. 58 тыс. тонн грузов, что на 8,7% больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Как указывается в сообщении, в январе-июле объемы экспортных перевозок выросли на 9,1%, внутренних, - на 8,8% и транзитных - на 14,4%. В частности, во внутреннем сообщении перевезено 142,3 млн. тонн грузов. Среди них преобладали каменный уголь – 53,3 млн. тонн, железная и марганцевая руды – 23,4 млн. тонн и минстройматериалы – 21,8 млн. тонн.

При этом экспортных грузов перевезено 72,3 млн. тонн. Основу экспортного грузопотока составили железная и марганцевая руды – 19,6 млн. тонн, минстройматериалы – 14,8 млн. тонн, черные металлы – 13 млн., зерно и продукты помола – 4,7, каменный уголь – 4,3 млн. тонн, нефть и нефтепродукты – 2,3 млн. тонн.

По данным ведомства, в транзитном сообщении перевезено 27,2 млн. тонн. Основу транзита составляли нефть и нефтепродукты – 8,9 млн. тонн, каменный уголь – 5,2 млн. тонн, руда железная и марганцевая 3,3 млн. тонн, черные металлы – 2,2 млн. тонн и химикаты – 1,8 млн. тонн.

При импортных перевозках основную долю грузов составили каменный уголь – 6,8 млн. тонн, нефть и нефтепродукты - 2,2 млн. тонн, железная и марганцевая руды – 1,9 млн. тонн, и минстройматериалы – 1,2 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2011 года железными дорогами Украины перевезено 224,5 млн. тонн грузов, что на 9,2% больше соответствующего периода прошлого года. В первом квартале 2011 года железные дороги Украины перевезли 106,8 млн. тонн грузов, что на 11,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года. На протяжении 2010 года железные дороги Украины перевезли 432 млн. 900 тыс. тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за 2009 год.