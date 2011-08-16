Депо харьковского «Горэлектротранса» реорганизованы в отдельные коммунальные предприятия

Депо харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» реорганизованы в отдельные коммунальные предприятия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента транспорта и связи горсовета Сергея ДУЛЬФАНА, сегодня, 15 августа, два троллейбусных и два трамвайных депо, созданные на базе ХКП «Горэлектротранс» как коммунальные предприятия, начали свою работу.

Директор Департамента сообщил, что новые предприятия зарегистрированы в органах государственного контроля и надзора, а, значит, полностью легализованы как самостоятельные субъекты хозяйствования.

По словам С.ДУЛЬФАНА, каждое депо с сегодняшнего дня самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность и распоряжается средствами, которые зарабатывает.

С.ДУЛЬФАН подчеркнул, что городская власть, учитывая, что перевозка пассажиров является социально значимой для города, будет поддерживать новые предприятия.

«Мы, как и ранее, будем помогать. Но средства должны направляться не на «проедание», а на обновление основных фондов», - сказал он.

Напомним, что, в связи с реформированием ХКП «Горэлектротранс», решениями сессии Харьковского горсовета в городе созданы пять коммунальных предприятий – «Салтовское трамвайное депо», «Октябрьское трамвайное депо» «2-е троллейбусное депо», «3-е троллейбусное депо» и «Горэлектротранссервис».